Angelo e Concetta festeggiano 60 anni di matrimonio

Gela. Un traguardo raro e prezioso quello raggiunto da Angelo Dentisodi, 87 anni, e Concetta Poidomani, 74 anni, che hanno celebrato i loro 60 anni di matrimonio. La cerimonia si è svolta nella chiesa di San Francesco, alla presenza di familiari, amici e della comunità parrocchiale, con la benedizione di don Francesco, che ha ricordato l’esempio di fedeltà e amore cristiano testimoniato dalla coppia.Dal loro matrimonio sono nati sei figli, e oggi possono gioire anche dell’affetto di diciassette nipoti, che hanno reso ancora più speciale questa giornata di festa.

Un anniversario che non rappresenta solo la storia personale di due vite unite, ma anche un segno di speranza e testimonianza di valori profondi per le nuove generazioni.