Angela Paci e Gaetano Brosco si sono detti "sì": unione civile nella Pinacoteca del Comune
La cerimonia è stata celebrata dal consigliere comunale Massimiliano Giorrannello alla presenza di parenti e amici degli sposi
Gela. Giornata di festa oggi nella Pinacoteca del Comune di Gela, dove Angela Paci, 37 anni, e Gaetano Brosco, 38 anni, hanno celebrato la loro unione civile.
A fare da cornice al momento più importante della coppia sono stati i sorrisi e l'affetto di parenti e amici, che hanno condiviso con gli sposi un'emozionante cerimonia all'insegna della gioia e della partecipazione.
A celebrare il rito civile è stato il consigliere comunale Massimiliano Giorrannello, che ha sancito ufficialmente l'unione tra Angela e Gaetano, visibilmente emozionati e felici nel pronunciare il loro "sì".
Al termine della cerimonia, gli auguri e gli applausi dei presenti hanno accompagnato i neo sposi verso l'inizio di un nuovo percorso di vita insieme.