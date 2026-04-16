Andrea Franzoso apre la IV edizione del Salone del libro

Apertura dedicata ai temi della legalità e del bullismo con lo scrittore Andrea Franzoso e il suo libro “Ero un bullo”. Presenti anche il procuratore capo Salvatore Vella e rappresentanti delle istituzioni.

Gela. Si è aperta la quarta edizione del Salone del Libro organizzato dall’Istituto Comprensivo Giovanni Verga, con il patrocinio del Comune di Gela. A fare da cornice all’inaugurazione è stato il Teatro Eschilo, che ha accolto studenti, docenti e istituzioni per l’avvio di una tre giorni all’insegna della cultura e della crescita civile.

L’apertura non poteva essere più significativa: una vera e propria lezione di senso civico e legalità, affrontata attraverso il tema del bullismo. Protagonista dell’incontro lo scrittore Andrea Franzoso, che ha presentato il suo libro Ero un bullo, dialogando con i ragazzi in modo diretto e coinvolgente.Franzoso ha sottolineato quanto sia fondamentale parlare apertamente di bullismo: “Raccontare queste storie significa dare ai giovani gli strumenti per riconoscere gli errori e trovare il coraggio di cambiare. Nessuno è definito per sempre dai propri sbagli, ma tutti siamo responsabili delle nostre scelte”. Un messaggio che ha trovato grande attenzione tra gli studenti, chiamati a riflettere sul valore del rispetto e delle relazioni sane.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dalla dirigente scolastica dell’istituto organizzatore, che ha evidenziato il valore educativo dell’evento “Questo salone rappresenta un’opportunità per i nostri studenti di confrontarsi con temi attuali e con figure autorevoli, in un percorso che va oltre la didattica tradizionale”.

Presente anche il procuratore capo Salvatore Vella, che ha ribadito l’importanza della prevenzione e dell’educazione alla legalità sin dai banchi di scuola CAPO “Il contrasto a fenomeni come il bullismo passa dalla consapevolezza. La scuola e la famiglia hanno un ruolo centrale nel formare cittadini responsabili”. Parole che hanno rafforzato il legame tra cultura e giustizia, evidenziando come iniziative del genere contribuiscano concretamente alla crescita sociale del territorio.

Sulla stessa linea l’assessore alla cultura del Comune di Gela Peppe di Cristina e la presidente della comissione consiliare istruzione Lorena Alabiso , che hanno sottolineato il sostegno dell’amministrazione.

Il Salone del Libro proseguirà nei prossimi giorni con un ricco programma di incontri, presentazioni e momenti di confronto, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più significativi per la comunità gelese.