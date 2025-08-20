“Ancora qui”, l’opera dell’artista gelese Floriana Gammino esposta a Cefalù

Nel quadro della gelese è raffigurata una donna tra le macerie in seguito ai bombardamenti su Gaza, avvolta da una bandiera della Palestina.

Gela. Al Simposio d’arte e Laboratorio “Cefalù Città degli Artisti”, sarà presente anche la nostra città. A rappresentarla Floriana Gammino, ingegnere di professione ed artista per passione. Nel corso della dodicesima edizione della manifestazione, che avrà luogo dal 22 al 30 agosto e che vedrà la partecipazione di più di cinquanta artisti italiani e non, Gammino esporrà la sua opera “Ancora qui”, olio su tela e 80x80 cm. Nel quadro della gelese è raffigurata una donna tra le macerie in seguito ai bombardamenti su Gaza, avvolta da una bandiera della Palestina. L’inaugurazione del Simposio avverrà venerdì 22 alle 17:30, presso la Corte delle Stelle. Sarà possibile visitare la collettiva delle opere dei vari artisti all’interno dell’Ottagono di Santa Caterina, dinanzi al Duomo di Cefalù.