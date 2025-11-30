Ancora controlli nei quartieri sulla frazione indifferenziata, "prime multe per rifiuti non conformi"

Dopo una fase soprattutto di accertamenti e informazione verso gli utenti

Gela. E' ancora consistente la percentuale di rifiuti non conformi conferiti nel turno di raccolta per la frazione indifferenziata, previsto tra venerdì e sabato. I controlli proseguono e sono state elevate le prime multe, dopo una fase soprattutto di accertamenti e informazione verso gli utenti. Le verifiche sui luoghi, svolte dal personale del gruppo operativo costituito in Comune, dagli operatori di Impianti Srr e dalla polizia municipale, sono state sviluppate in più quartieri della città. Inoltre, è stata accertata la presenza, nonostante il divieto, di sacchi neri, che non sono previsti per conferire rifiuti. Sul rafforzamento dei controlli punta molto l'amministrazione comunale, con il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore Giuseppe Fava, anche per ritornare a una quota di indifferenziata che superi nuovamente il 65 per cento.