Ampliamento Timpazzo, affidato incarico per progetto di fattibilità: 80 mila euro per finalizzarlo

Nell'atto si fa richiamo soprattutto alle competenze della società individuata e a quelle del direttore tecnico, l'ingegnere Salvatore Parlatore, che ha già lavorato per conto di Impianti Srr

Gela. Il progetto di ampliamento della discarica Timpazzo, con in testa la realizzazione di una nuova vasca, ribattezzata F, sembra entrare in una fase di maggiore concretezza. Negli uffici di Impianti Srr, la società in house della Srr4 che materialmente sta occupandosi della procedura dopo aver presentato tutta la documentazione, si passa al progetto di fattibilità tecnica economica, altro punto imprescindibile. La realizzazione della nuova vasca assorbe un finanziamento, confermato dalla Regione nel sistema Fsc, da quasi dodici milioni di euro, nello specifico 11.800.000 euro. Solo se si procederà poi ad acquisire altre risorse si potrà procedere anche per l'impianto syngas, previsto nel documento di indirizzo alla progettazione e in quello di fattibilità delle alternative progettuali. Del progetto di fattibilità tecnica economica si occuperà, con affidamento diretto, una società, la Alfaing di Bagheria, in provincia di Palermo, per un totale di 80 mila euro. Il management di Impianti Srr ha dato il via libera, con un proprio provvedimento. Nell'atto si fa richiamo soprattutto alle competenze della società individuata e a quelle del direttore tecnico, l'ingegnere Salvatore Parlatore, che, sempre per conto di Impianti Srr, si è già occupato del progetto preliminare di ampliamento del sito di Timpazzo, inizialmente impostato su due nuove vasche. Attualmente, a Timpazzo, l'unica vasca attiva è quella E mentre le due sature, A-B e C-D, sono da poco passate sotto la gestione di Srr e della stessa Impianti Srr. Parlatore, con l'avvento di Impianti Srr a Timpazzo, ricoprì il ruolo di responsabile tecnico del sito e ha progettato, sempre per conto della in house, gli interventi, autorizzati dalla Regione, finalizzati all'aumento della capacità del sistema Tmb e alla riprofilatura della vasca E, con ulteriori atti tecnici depositati in Regione per la verifica di ottemperanza. Nel provvedimento di affidamento si dà atto “del curriculum professionale” dell'ingegnere che ricopre il ruolo di direttore tecnico della società Alfaing. “Il suddetto operatore economico risulta in possesso dei requisiti di capacità prescritti ed è disponibile ad eseguire le prestazioni a condizioni economiche e con standard qualitativi adeguati, nel rispetto delle prescrizioni imposte, dando adeguata risposta al fabbisogno aziendale”, viene precisato nella determina del manager Giovanna Picone.