Amoroso “La Corte fedele alla sua missione di custode della Costituzione”

ROMA (ITALPRESS) - "Le istituzioni internazionali e il sistema di multilateralismo globale, nato nel dopoguerra, attraversano una profonda crisi strutturale. L'Unione europea stenta a porsi come porta...

ROMA (ITALPRESS) - "Le istituzioni internazionali e il sistema di multilateralismo globale, nato nel dopoguerra, attraversano una profonda crisi strutturale. L'Unione europea stenta a porsi come portatrice di pace sulla base delle regole dello Stato di diritto. Nella sua esortazione apostolica Dilexi Te il Pontefice Leone XIV sollecita una nuova "sussidiarietà globale" con appello alla ricostruzione di un'autorità mondiale basata sulla rule of law". Con un forte richiamo al "momento di estrema frammentazione e incertezza del panorama internazionale", in cui prevale "una preoccupante preminenza dell'uso della forza rispetto ai canali della diplomazia", il Presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso ha aperto la riunione straordinaria a Palazzo della Consulta alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle alte autorità dello Stato.

Nella sua relazione, Amoroso ha svolto una ricognizione della giurisprudenza della Corte relativa all'attività svolta lo scorso anno dal Collegio composto dai quindici giudici costituzionali.

E per quanto riguarda i dati quantitativi, il Presidente della Corte ha sottolineato che nel 2025 le pronunce della Corte sono state 219: di queste, 160 sono state rese in giudizi incidentali e 36 in giudizi in via principale; 5 su conflitti di attribuzione tra Stato, Regioni e Province autonome; 9 su conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato; 6 in tema di ammissibilità dei referendum; 3 ordinanze in tema di correzione di errori materiali. Le sentenze che recano almeno un capo di dispositivo dichiarativo di illegittimità costituzionale sono 81.

Dopo aver passato in rassegna i principali filoni tematici relativi all'attività del 2025, Amoroso ha ricordato che la Corte si prepara a celebrare settant'anni: il 23 aprile 1956 c'è stata la prima udienza pubblica.

"La Corte - ha spiegato il Presidente - ha in programma una duplice iniziativa per il prossimo mese di aprile, per la cui realizzazione hanno lavorato per molti mesi tutti i giudici, gli assistenti di studio, gli uffici e i servizi della Corte: "Da una parte è prevista la pubblicazione di quindici volumi in formato digitale, contenenti tutte le sentenze di illegittimità costituzionale (sono 4124 su un totale di 20.139 pronunce in giudizi sulle leggi), organizzate in modo sistematico per materie; dall'altra la pubblicazione di un volume cartaceo contenente i saggi dei giudici che, in singole materie, hanno svolto le loro riflessioni in ordine a tali sentenze".

"Sono riflessioni - ha detto Amoroso a conclusione della sua relazione - che consentono di affermare come la Corte, nel corso dei settant'anni della sua attività, sia sempre stata al di qua della sottile linea di demarcazione tra le valutazioni di legittimità costituzionale e le scelte politiche riservate al legislatore e sia rimasta fedele alla sua missione di custode della Costituzione, con un ruolo progressivamente di maggiore impatto, rendendosi interprete di radicali cambiamenti nella società e nell'ordinamento giuridico".

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).