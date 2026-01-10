Amo Gela, Real Gela e Terranova in campo lunedì 19 per ricordare Pino Morinello

La manifestazione è stata organizzata dal figlio Luigi Morinello, affiancato dalle vecchie glorie del calcio gelese che ogni anno presenziano all'evento per ricordare l’imprenditore.

Gela. Avrà luogo al Punto Juve il memorial dedicato a Pino Morinello, giunto alla tredicesima edizione. Lunedì 19 gennaio, Amo Gela, Real Gela e Terranova parteciperanno ad un triangolare in ricordo dell’ex presidente di Terranova e Gela JT, istituzione del calcio locale noto come “u ziu Pinu”. L’evento inizierà alle 18:30, mentre le squadre protagoniste si presenteranno sul rettangolo di gioco alle 19. La manifestazione è stata organizzata dal figlio Luigi Morinello, affiancato dalle vecchie glorie del calcio gelese che ogni anno presenziano all'evento per ricordare l’imprenditore.