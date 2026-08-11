Ama filippo celebra 5 anni al fianco delle famiglie e dei caregiver

L’associazione Ama Filippo di Gela celebra 25 anni al fianco delle persone con disabilità e dei loro caregiver. Un anniversario che diventa occasione per ricordare il valore dell’inclusione e il sostegno quotidiano alle famiglie.

Gela. 5 anni di impegno, vicinanza e solidarietà. L’associazione Ama Filippo di Gela celebra un traguardo importante: 5 anni di attività al fianco delle persone con disabilità e delle loro famiglie, con una particolare attenzione al mondo dei caregiver, spesso chiamati ogni giorno a sostenere un carico fatto di responsabilità, difficoltà e rinunce, ma anche di amore e dedizione.

Un anniversario che diventa l’occasione per ripercorrere una storia costruita nel tempo, attraverso iniziative, attività di sensibilizzazione e soprattutto attraverso la presenza costante accanto alle famiglie. Quella di Ama Filippo è una realtà che negli anni ha rappresentato un punto di riferimento per tanti cittadini, contribuendo a tenere alta l’attenzione sui diritti delle persone con disabilità e sulla necessità di costruire una comunità sempre più inclusiva.

L’ anniversario non è quindi soltanto una ricorrenza da festeggiare, ma anche un momento per guardare al futuro. Perché dietro ogni famiglia che affronta una condizione di disabilità ci sono bisogni concreti: assistenza, servizi, sostegno psicologico e sociale, opportunità di inclusione e una rete capace di non lasciare nessuno da solo. Ed è proprio il ruolo dei caregiver a rappresentare uno degli aspetti centrali di questo percorso. Madri, padri, familiari che quotidianamente si prendono cura dei propri cari, spesso conciliando assistenza, lavoro e vita personale. Una presenza indispensabile, ma che necessita a sua volta di ascolto e sostegno.

In 5 anni l’associazione ha contribuito a dare voce a queste esigenze, portando all’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica le difficoltà vissute dalle famiglie e promuovendo una cultura della solidarietà e dell’inclusione. Il compleanno di Ama Filippo diventa così anche un momento di comunità: un’occasione per incontrarsi, condividere esperienze e ricordare quanto sia importante fare rete.

Un percorso iniziato 5 anni fa e che oggi guarda avanti, con la stessa convinzione: la disabilità non deve diventare una condizione di solitudine e nessuna famiglia dovrebbe sentirsi lasciata sola nell’affrontarla. L’anniversario dell’associazione è dunque un punto di arrivo, ma soprattutto un nuovo punto di partenza. Per continuare a costruire, a Gela, una città più attenta ai diritti, ai bisogni e alla dignità delle persone con disabilità e di chi ogni giorno si prende cura di loro.