"Alternativa a Schifani? Strumentalizzano la sanità", Scuvera: "Su musei si lavora"

Gela. "La sanità? Un tema purtroppo dove c'è ancora da fare molto ma che è stato evidentemente strumentalizzato dal centrosinistra e dalle forze progressiste". Il parlamentare Ars di Fratelli d'Italia Salvatore Scuvera mette subito i paletti politici davanti "all'alternativa al governo Schifani", lanciata dall'opposizione, domenica scorsa, con la manifestazione regionale sulla sanità. "È evidente che si tratta di un tentativo di lanciare già da oggi la campagna elettorale per le prossime regionali - continua - nessuno può dire che il sistema sanitario regionale e territoriale sia una macchina perfetta, tutt'altro. Però, il governo Schifani e quello Meloni stanno lavorando per investire più risorse e ridurre al minimo le liste di attesa. Noi non strumentalizziamo temi simili per scopi politici. Io stesso invito sempre tutti a concertare e a discutere, per trovare soluzioni sul territorio, indipendentemente dalle appartenenze politiche. Non a caso, quando governavano loro non c'erano manifestazioni sulla sanità". L'alternativa lanciata dal palco palermitano di domenica scorsa dal parlamentare Ars Nuccio Di Paola ha connotati assai simili al "modello Gela" del sindaco Di Stefano. Tante forze che in città ne fanno parte si rivedono in una piattaforma diversa da quella di Schifani e Meloni. Scuvera invece fa intendere di essere più interessato ad affrontare gli scogli persistenti di una città che ancora oggi, tra le altre incompiute, annovera pure i musei. "Posso assicurare che sui due musei stiamo lavorando senza sosta, c'è un forte interessamento dell'assessore regionale Scarpinato - aggiunge - purtroppo, come in tutti i lavori, qualche intoppo può esserci. Il museo regionale va verso la fase finale e anche in quello della nave arcaica si sta lavorando. Eventuali fondi in più? Se ce ne sarà bisogno, siamo pronti ma in ogni caso si tratta di somme limitate. Quando si parla di musealizzazione, è difficile dare tempo certi. L'onorevole Di Paola, a sua volta, negli scorsi giorni, ha confermato l'impegno sulla questione da parte dell'assessore Scarpinato". Ieri, il sindaco Di Stefano, dopo una verifica nella struttura del museo regionale e avendo assunto informazioni sullo stato attuale di quello del mare, ha "espresso disappunto" durante un colloquio telefonico con Scarpinato. Il parlamentare Ars, infine, non vede punti di contatto, in municipio, con il fronte che sostiene il sindaco e allontana i dubbi sul ruolo dell'opposizione di centrodestra. "Centrodestra poco incisivo su stadio e Ghelas? Anche in questo caso sono strumentalizzazioni - conclude - i consiglieri di centrodestra lavorano per la città. Se non vengono coinvolti nelle scelte o se non gli si chiede un contributo, non è certo per loro mancanze. Poi, è chiaro che ci sono atti sui quali la maggioranza deve avere i numeri. Non dimentichiamo che all'Ars Pd e M5s non hanno votato la legge finanziaria pur avendo contribuito a norme per la città, come lo sblocca royalties". Il deputato, ancora una volta, fissa i punti del cronoprogramma di un centrodestra regionale e di governo, che anche in città deve dare risposte. Non alza il polverone dello scontro frontale ma sa che occorrono distinguo rispetto al "modello Gela", nonostante il confine non sia sempre così netto, almeno per alcuni esponenti d'area.