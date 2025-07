Alte temperature, Uil: "Tutele per i lavoratori e sospendere l'attività se necessario"

La Feneal UIL Sicilia Centrale chiede al Ministero del lavoro e alle Associazioni datoriali che si facciano carico di sospendere l'attività lavorativa in presenza di alte temperature

Caltanissetta. "Pioggia e caldo sono due nemici invisibili nel settore delle costruzioni che, spesso, possono risultare letali. Con temperature particolarmente elevate le aziende edili devono bloccare l’attività nei cantieri e fare domanda all’Inps per l’attivazione della cassa integrazione guadagni ordinaria. Lo prevede lo stesso Istituto di Previdenza, specificando che l’utilizzo degli ammortizzatori sociali è consentito quando le

temperature elevate impediscono lo svolgimento di lavorazioni in luoghi non proteggibili dal sole. Le alte temperature, come in questo scorcio di stagione, pongono

la necessità di un intervento per contrastare i rischi come stress termico e colpo di calore. Le alte temperature comportano diversi rischi per la salute umana, che possono acuirsi durante il lavoro. E’ indispensabile una legislazione quadro che disciplini una

serie di principi, per proteggere i lavoratori dalle alte temperature, prevedendo sia un coinvolgimento dei sindacati nella gestione e valutazione dei rischi sia adeguamenti degli orari di lavoro. Esistono già alcuni strumenti, quali la possibilità di richiedere la Cassa Integrazione e di ridurre o sospendere l'attività lavorativa, per tutelare i lavoratori dalle alte temperature. La Feneal UIL Sicilia Centrale chiede, dunque, al

Ministero del lavoro e alle Associazioni datoriali che si facciano carico di sospendere

l'attività lavorativa in presenza di alte temperature. Auspichiamo, inoltre, il potenziamento immediato dell'attività ispettiva dell'INAIL. Così come riteniamo necessario e urgente avviare una campagna straordinaria di controlli da parte degli Organi di vigilanza, in particolare, nei settori a più alto rischio", dice il segretario gene ale Francesco Mudaro. In città, il sindaco ha già emanato un'ordinanza sul tema.