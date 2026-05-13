All’Università di Palermo il Welcome Day 2026, presentate le nuove Lauree Magistrali

PALERMO (ITALPRESS) – Si è svolto a Palermo il Welcome Day 2026 delle Lauree Magistrali, iniziativa organizzata dal Centro Orientamento e Tutorato UniPa e rivolta a laureati e laureandi triennali. “La continua crescita di UniPa è un risultato che premia u

PALERMO (ITALPRESS) – Si è svolto a Palermo il Welcome Day 2026 delle Lauree Magistrali, iniziativa organizzata dal Centro Orientamento e Tutorato UniPa e rivolta a laureati e laureandi triennali.

“La continua crescita di UniPa è un risultato che premia una strategia articolata, che incide su attrattività, qualità dell’offerta formativa e posizionamento internazionale. L’aumento complessivo degli iscritti è l’indicatore principale di questa dinamica – dichiara Enrico Napoli, Prorettore Vicario dell’Università degli Studi di Palermo – Un segnale particolarmente significativo viene proprio dalle lauree magistrali, step formativo da cui si misura in maniera precisa una capacità fondamentale per un Ateneo come il nostro: quella di trattenere e attrarre capitale umano qualificato. Lo scorso anno, infatti, gli iscritti alle lauree magistrali sono aumentati del 14,7% rispetto all’anno precedente e addirittura del 42%, oltre 1.000 immatricolati in più, rispetto a quattro anni prima. L’offerta formativa delle Lauree magistrali per l’Anno Accademico 2026/2027 si presenta ricca di novità e siamo certi che proseguirà il trend positivo di questi ultimi anni. Il prossimo anno saranno attivati anche altri nuovi corsi di laurea o curricula magistrali interamente in lingua inglese, per numero complessivo di 22 corsi magistrali internazionali. In questo quadro l’internazionalizzazione rappresenta uno dei driver principali. Gli studenti internazionali rappresentano oggi il 12% degli iscritti alle magistrali e i numeri sono destinati ad aumentare. I Welcome Day, come tutte le attività collegate all’orientamento universitario, sono opportunità significative per i nostri giovani e importanti per tutta l’Università. Per noi è fondamentale sostenerli nel passaggio cruciale della scelta, sia all’inizio del loro percorso di studi, sia di fronte a quello che metaforicamente definiamo “ultimo miglio”, ovvero il ponte diretto e determinante tra la formazione universitaria e il mondo del lavoro”.

Lauree magistrali di nuova attivazione per l’Anno accademico 2026/2027. LM-23 R Sustainable and Resilient Pavement Engineering (Corso Interateneo in parte Online) – Dipartimento di Ingegneria. Corso che intende formare di professionisti altamente qualificati in grado di progettare, gestire e trasformare le infrastrutture di trasporto in un contesto fortemente influenzato dal cambiamento climatico, dalla digitalizzazione e dalla sostenibilità.

LM-6 Bio Sciences and Global Change – Dipartimento Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche. Corso bilingue (italiano e inglese) che intende formare biologi in grado di comprendere e affrontare le principali sfide ambientali legate al cambiamento globale, alla perdita di biodiversità, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse biologiche e alla sostenibilità degli ecosistemi.

Il Corso integra competenze biologiche, ecologiche, ambientali e paleo-geoclimatiche per fornire una visione completa dei processi che regolano il funzionamento della biosfera. LM-77 R Economia e Management delle Imprese Artigiane e delle PMI – Dipartimento Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche.

Corso concepito per intercettare e valorizzare le nuove esigenze culturali, economiche e professionali del sistema produttivo siciliano e italiano, caratterizzato da una presenza dominante di imprese artigiane e PMI. Lauree magistrali/Curricula in lingua inglese Entrepreneurship and Management Curriculum within the Programme in Business & Economic Sciences – LM 77; Statistics and Data Science – LM Data, LM-82 R; Tourism systems and hospitality management – LM-49 R; Economic and Financial Analysis Curriculum within the Programme in Economic and Financial Sciences – LM-56 R; Spatial Planning – LM-48; Development and Migration Studies – LM-81; Migrations, Rights, Integration – LM-90 R; Automation and Systems Engineering – LM 25 R; Management Engineering (sia in presenza che online) – LM-31; Electronics Engineering – LM-29; Electronics and Telecommunications Engineering (Online) – LM-29&27; Computer Science and Artificial Intelligence – LM-18; Mediterranean Food Science and Technology – LM-70 R; Environmental Science and Technology – LM-75 R; International Relations, Politics & Trade (Online) – LM-52 R; International Relations/Relazioni Internazionali – LM-52 R; Transnational German Studies – LM-37 R.

-Foto xd6/Italpress-

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