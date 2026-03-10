All’Università di Palermo “Donare è donarsi”, iniziativa dedicata alla cultura della donazione / Video

Creare e diffondere la cultura della donazione tra i giovani. È questo il messaggio centrale della giornata "Donare è donarsi"

PALERMO (ITALPRESS) – Creare e diffondere la cultura della donazione tra i giovani. È questo il messaggio centrale della giornata “Donare è donarsi”, l’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sulla donazione di organi, sangue e cellule staminali che si è svolta nell’Aula Magna dell’Edificio 12, al Campus di Viale delle Scienze dell’Università degli Studi di Palermo. L’evento è stato organizzato dall’ateneo in collaborazione con CRT Sicilia, AVIS Regionale Sicilia e ADMO Sicilia. Il rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri, ha sottolineato il valore sociale e culturale della donazione. “La giornata di oggi è importante perché dobbiamo creare tutti insieme la cultura della donazione, che è un gesto semplice che rimanda a significati molto importanti come il rispetto della vita, la prosecuzione della vita e rimanda a un concetto di comunità”. Secondo il rettore, promuovere questo tema all’interno dell’università significa anche educare le nuove generazioni alla responsabilità verso gli altri: “Quando si introduce la cultura della donazione si ha l’idea di non immaginare la vita come un’esperienza esclusivamente personale, ma come un dono che ti è stato dato e che può servire a generare altra vita”. Midiri ha inoltre richiamato l’attenzione su una criticità che riguarda il sistema sanitario: “In Sicilia, a Palermo abbiamo già il problema della donazione di sangue perché c’è sempre carenza, c’è sempre bisogno di sangue, soprattutto di alcuni tipi che sono particolarmente rari”.

Durante l’incontro sono intervenuti anche Concetta Giliberto, direttrice del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Marcello Ciaccio, presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, Antonino Scafidi, direttore U.O.C. CRT Operativo, Chiara Coticchio e Daniela Macaluso per CRT Sicilia, Roberto Foderà, presidente AVIS Comunale Palermo, e Giannantonio Fico per ADMO Palermo “Salvatore Cimilluca”. Tra i protagonisti della giornata anche le associazioni impegnate nella promozione della donazione. Simona Pantaleone, presidente ADMO Sicilia, ha spiegato l’obiettivo dell’attività dell’associazione: “La giornata di oggi è dedicata alla donazione in genere, quindi la donazione di organi, la donazione di sangue e la donazione di cellule staminali, o midollo”. Pantaleone ha evidenziato l’importanza di coinvolgere i giovani tra i 18 e i 35 anni, invitandoli a diventare potenziali donatori attraverso una semplice tipizzazione, per essere inseriti nel registro nazionale IBMDR. “La sezione di Palermo è nata a ottobre del 2023, però già da allora abbiamo fatto più di 700 tipizzazioni. Entriamo nelle scuole, nell’università, nelle piazze dove pensiamo di poter trovare giovani che si rendano disponibili”.

Momenti particolarmente significativi sono arrivati dalle testimonianze di chi ha vissuto direttamente l’esperienza del trapianto. Natale D’Acconti, trapiantato di midollo osseo, ha ricordato quanto la donazione possa cambiare la vita di chi riceve un organo: “Sono qui per sensibilizzare i ragazzi alla donazione del midollo osseo, perché non si salva solo una vita, ma si salva anche una famiglia”. A chiudere l’incontro è stata la testimonianza di Vita Villi, studentessa dell’Università di Palermo e trapiantata di fegato a soli otto mesi. “Per me la donazione degli organi è la vita, è il dono d’amore più grande che un essere umano possa ricevere”. La giovane ha raccontato la sua storia ricordando il donatore che le ha permesso di crescere e guardare al futuro: “Nel mio caso io l’ho ricevuto da Giuseppe che oggi mi permette di sognare e semplicemente di vivere”.

