"All'opposizione e mai con Cuffaro, Lombardo e Schifani", Cafa': "Vero centrosinistra non spurio"

Gela. "PeR" arriva in consiglio comunale. "Giustizia è fatta", hanno commentato in serata i dirigenti e il neo consigliere Paolo Cafa', a seguito della decisione della Corte d'appello di Caltanissetta che ha bissato la prima pronuncia dei giudici gelesi. "Il nostro ruolo? Sarà all'opposizione in modo costruttivo - ha spiegato Cafa' - non saremo mai contro la città. Il nostro ruolo l'ha voluto l'attuale maggioranza. Il sindaco Terenziano Di Stefano non accettò l'apparentamento al ballottaggio nonostante ci chiese l'appoggio. Addirittura, propose la vicesindacatura al nostro segretario regionale Miguel Donegani. Noi non volevamo mera visibilità ma rispetto per il nostro cammino e per il risultato elettorale eccezionale ottenuto. Se il sindaco avesse accettato l'apparentamento avrebbe vinto anche le provinciali". Cafa', lo stesso Donegani e i dirigenti Francesco Liardo, Pellegrino Cannizzo e Paola Carfi', sono stati molto chiari, "non saremo mai in un'alleanza spuria con esponenti di Cuffaro, Lombardo e Schifani". L'opposizione di "PeR" si declinerà sui temi: sanità, sostegno ai più deboli, la tutela ambientale e lo sviluppo economico sulla base delle esigenza della città. Il gruppo fa riferimento a "Controcorrente" del parlamentare Ars Ismaele La Vardera, sulla scorta di un patto federativo voluto da Donegani e dal gruppo dirigente locale, "siamo in un gruppo che va al diciotto per cento a livello regionale e La Vardera ha il maggior numero di consensi per la candidatura alla presidenza della Regione". Gli spiragli per un dialogo con il sindaco Di Stefano sembrano piuttosto esili, almeno per ora vista la presenza nella sua maggioranza di entità che guardano al centrodestra. Quella di "PeR" sarà un'opposizione di centrosinistra a un sindaco sostenuto da altre forze della stessa area, Pd e M5s su tutti. Un ringraziamento è arrivato per l'ormai ex consigliere Grazia Cosentino, decaduta per incompatibilità. "Non c'è nulla di personale", hanno precisato Cafa' e gli altri presenti. "Per noi, l'alleanza anche verso le regionali deve essere chiaramente di centrosinistra, senza forze spurie", hanno concluso.