Alloggi Iacp, presunte omissioni: chiesto giudizio, tra imputati ex sindaci e commissario

Gela. Per la procura, avrebbero omesso di effettuare un censimento generale sugli alloggi Iacp presenti in città e sui chi li occupa. Aspetti che questa mattina hanno indotto a richiedere il rinvio a giudizio, sulla base di alcuni capi di imputazione che vengono mossi. L'ipotesi è di rifiuto di atti d'ufficio e tra gli imputati ci sono due ex sindaci, Lucio Greco e Domenico Messinese, e l'ex commissario straordinario Rosario Arena. Davanti al gup del tribunale, Serena Berenato, inoltre quattro funzionari comunali che si sarebbero occupati di questo capitolo amministrativo. La procura, attraverso il pm Gaetano Scuderi, ha invece indicato il non luogo a procedere per un'altra ipotesi, che si rifà direttamente al rapporto tra l'ente comunale e l'Istituto autonomo case popolari. Le difese, con i legali Giacomo Ventura, Antonio Gagliano, Venere Salafia e Carmelo Passanisi, hanno insistito sull'assenza di qualsiasi omissione, sottolineando peraltro la competenza dello Iacp sugli adempimenti al centro delle verifiche investigative. In udienza preliminare, si tornerà a dicembre, per le repliche e la possibile decisione.