All'Eschilo approda il liceo del made in Italy, una scuola per chi vuole pensare in grande

Il Liceo del Made in Italy dell’Istituto Eschilo è un percorso innovativo che unisce cultura, economia, creatività e competenze digitali. Pensato per chi vuole pensare in grande, offre una formazione moderna e concreta

Gela. Nel panorama scolastico italiano si affaccia una proposta nuova e ambiziosa, pensata per gli studenti che desiderano guardare oltre i confini tradizionali della formazione liceale. All’Istituto Eschilo, nel plesso di via Europa, prende vita da quest’anno il Liceo del Made in Italy, un percorso innovativo che unisce cultura umanistica, economia, creatività e competenze digitali, aprendo le porte a una visione moderna e concreta del sapere. Durante l’Open Day, famiglie e studenti hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino una scuola che non si limita a trasmettere conoscenze, ma che invita a costruire idee, coltivare talenti e trasformare le passioni in opportunità reali. Il Liceo del Made in Italy si rivolge a chi vuole comprendere come nasce un prodotto, come si sviluppa un’idea, come si comunica un valore e come tutto questo può essere portato nel mondo, diventando impresa, innovazione e identità culturale.

Il percorso nasce con l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza italiana, il cosiddetto Made in Italy, non solo come marchio economico, ma come sintesi di storia, arte, territorio, saper fare, design e tecnologia. Accanto alle discipline liceali tradizionali, gli studenti affrontano lo studio dell’economia, del diritto, del marketing, della comunicazione e delle nuove tecnologie digitali, sviluppando una formazione completa e trasversale.Questa integrazione tra sapere umanistico e competenze scientifico-economiche permette ai ragazzi di acquisire una mentalità critica e progettuale, fondamentale per orientarsi in una società complessa e in continuo cambiamento.

Il Liceo Eschilo si propone come una scuola capace di aprire mondi, stimolando curiosità, spirito di iniziativa e consapevolezza delle proprie capacità. Il Liceo del Made in Italy non forma semplicemente studenti, ma cittadini attivi, pronti a interpretare il presente e a costruire il futuro, valorizzando il patrimonio culturale italiano in una dimensione globale.

L’Open Day ha mostrato con chiarezza una visione educativa coraggiosa: una scuola moderna, dinamica e inclusiva, che accompagna i giovani nella scoperta delle proprie inclinazioni e li prepara a diventare protagonisti del domani. Per chi sogna in grande e vuole trasformare le idee in realtà, il Liceo del Made in Italy dell’Istituto Eschilo rappresenta una scelta innovativa e ricca di prospettive.