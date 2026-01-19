Allerta meteo prosegue, "per ragioni di sicurezza questa sera non vanno conferiti carta e vetro"

Nei prossimi giorni, il Comune comunicherà nuove indicazioni e le modalità di recupero del conferimento, attraverso i canali istituzionali

Gela. A causa dell’allerta meteo arancione in corso e delle forti raffiche di vento previste, non deve essere effettuato per la serata di oggi il conferimento dei rifiuti carta e vetro. La decisione è stata assunta a tutela della sicurezza pubblica, per evitare situazioni di pericolo legate allo spostamento dei contenitori, alla dispersione dei materiali e ai possibili disagi alla viabilità. Si invita pertanto la cittadinanza a non esporre questa sera carta e vetro. Nei prossimi giorni, il Comune comunicherà nuove indicazioni e le modalità di recupero del conferimento, attraverso i canali istituzionali. Si raccomanda a tutti di attenersi scrupolosamente alle disposizioni, collaborando responsabilmente in questa fase di condizioni meteorologiche avverse. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti tempestivamente