Allerta meteo, lunedì e martedì scuole chiuse e niente mercato: restrizioni su lungomare e via Venezia

Per le giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio

Gela. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha emanato l’ordinanza sindacale n.29 del 18 gennaio 2026, con la quale viene dichiarato lo stato di allerta meteo sull’intero territorio comunale per le giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio, a seguito degli avvisi regionali di Protezione Civile che segnalano precipitazioni diffuse e persistenti, forti raffiche di vento e rischio idraulico e idrogeologico elevato.

A tutela della pubblica e privata incolumità, l’ordinanza dispone:

• la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private;

• la chiusura al pubblico degli uffici comunali, ad eccezione dei servizi essenziali, del Centro Operativo Comunale (COC), della Polizia Municipale e dei servizi di emergenza;

• la chiusura dei cimiteri comunali, della Villa Comunale e delle strutture sportive comunali “Vincenzo Presti” e “Mattei”;

• la sospensione del mercato settimanale di martedì 20 gennaio e dei mercatini rionali di via Madonna del Rosario per entrambe le giornate.

Sono inoltre disposti:

• il divieto di accesso alle spiagge;

• la limitazione degli spostamenti sul Lungomare Federico II di Svevia e su via Venezia, consentiti solo in caso di effettiva necessità;

• la sospensione dei lavori in quota e in spazi confinati e l’obbligo di messa in sicurezza dei cantieri.

Il sindaco invita la cittadinanza alla massima prudenza, a limitare gli spostamenti allo stretto indispensabile e a seguire esclusivamente gli aggiornamenti diffusi attraverso i canali istituzionali del Comune.