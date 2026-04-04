Allegri “Nazionale? Non tutto da buttare. Io ct? Concentrato sul Milan”

MILANO (ITALPRESS) - A distanza di tre giorni e mezzo dalla mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali di calcio e a poco più di 48 ore dall'attesa sfida di campionato, in trasferta, contro il Nap...

MILANO (ITALPRESS) - A distanza di tre giorni e mezzo dalla mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali di calcio e a poco più di 48 ore dall'attesa sfida di campionato, in trasferta, contro il Napoli, la conferenza stampa del tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, è stata quanto mai ricca di spunti. "Da tifoso italiano sono molto deluso per quanto è successo. Questa situazione bisogna vederla come un'occasione di crescita per creare una visione e una strategia da qui ai prossimi dieci anni", ha detto Allegri. "E' il tempo di fare un'analisi approfondita e di andare a esaminare il tutto con calma, dall'attività di base fino alla prima squadra delle Nazionali. Si devono riunire tutte le componenti e lavorare col tempo necessario per fare un programma per arrivare a giocare i prossimi Mondiali. Io credo che i giocatori italiani siano buoni e che il futuro della Nazionale azzurra possa essere positivo", ha aggiunto l'allenatore rossonero, da giorni fra i "papabili" per succedere a Gattuso sulla panchina azzurra. "Io ct della Nazionale? Ho iniziato un lavoro con il Milan e bisogna restare concentrati sul nostro obiettivo, ovvero sul tornare in Champions. Non è un discorso di ct, però. Sono gli organi di competenza che devono esaminare cosa c'è da fare da oggi fino al 2034. Sono al Milan, voglio restare al Milan e spero di essere qui a lungo. Inoltre, se dovessimo arrivare in Champions, mi piacerebbe giocarla con questo club. Per la Nazionale, ripeto, non è tutto da buttare. Anche quando le cose non vanno bene c'è sempre qualche cosa dalla quale ripartire", ha proseguito Allegri.

Proprio a proposito di Milan si riparte dalla sfida con il Napoli, in vista della quale i tifosi rossoneri hanno "colorato" oggi Milanello. "Oggi è stata una bella giornata. Ci ha fatto molto piacere l'arrivo qui dei tifosi. Un bell'abbraccio, una bella iniezione di fiducia, anche perchè non potranno venire con noi a Napoli. La cosa importante però è che sia una bella serata quella di lunedì. Contro i partenopei sarà una partita bellissima da giocare. Inizia il rush finale, il momento più bello e importante della stagione, perchè ci avviciniamo al nostro traguardo, che è tornare in Champions. Manca ancora qualche vittoria; pensiamo a fare un passettino alla volta", ha aggiunto il tecnico del Milan. A ruota il punto sui vari giocatori: "Domani pomeriggio faremo l'ultimo allenamento e deciderò chi schierare a Napoli. Quelli davanti stanno tutti bene. Leao sta molto meglio. Pulisic è rientrato bene. Gimenez ha voglia. Fullkrug sta meglio, così come Loftus-Cheek, che è un giocatore importante. Tutti stanno discretamente bene. Poi, martedì, dovrebbe rientrare anche Gabbia. Leao titolare contro il Napoli? Vedremo domani. Soprattutto ora, che cambiano temperature e ritmi di gara, serve gente lucida di testa e di grande tecnica. Gimenez è recuperato: sono molto contento. All'inizio era sofferente; ora sta bene e ora in quel ruolo lì abbiamo due giocatori con caratteristiche ben precise, che sono lui e Fullkrug", ha detto ancora Allegri. Chiusura sul "sogno scudetto": "Chi vince la sfida di lunedì può avere ancora speranze di vincere il titolo? Dipende tutto dall'Inter. Il Napoli è una squadra forte: il fatto che sia ancora lì in lotta nonostante tutti gli infortuni che ha accusato significa che da quelle parti hanno svolto un buon lavoro. Questo turno di campionato potrebbe essere decisivo, ma non è sicuramente così: poi mancheranno altre 7 partite e altri 21 punti". La strada per il titolo e quella per la "nuova Nazionale" sono ancora lunghe.

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