Quotidiano di Gela

Allarme bomba al Palazzo di Giustizia di Milano

MILANO (ITALPRESS) - Allarme bomba al Palazzo di Giustizia di Milano. Sul posto forze dell'ordine e Vigili del Fuoco che stanno partecipando all'evacuazione, dopo la segnalazione di presunti ordigni a...

A cura di Redazione Redazione
06 marzo 2026 09:25
Allarme bomba al Palazzo di Giustizia di Milano -
Italia
Italpress
Condividi

MILANO (ITALPRESS) - Allarme bomba al Palazzo di Giustizia di Milano. Sul posto forze dell'ordine e Vigili del Fuoco che stanno partecipando all'evacuazione, dopo la segnalazione di presunti ordigni all'interno del tribunale. Dopo aver terminato l'evacuazione del personale che al momento si trova ancora all'interno del palazzo, cominceranno le operazioni di ricerca dei presunti ordigni.

foto: gsl/Italpress

(ITALPRESS).

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela