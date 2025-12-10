Allarme bomba a Messina, gli artificieri fanno brillare una valigia sospetta sotto un cavalcavia

MESSINA (ITALPRESS) & È stata fatta brillare dagli artificieri la valigia sospetta rinvenuta stamane sotto il cavalcavia di via Don Blasco, a Messina, che aveva fatto scattare un allarme bomba e la chiusura temporanea dell& L&

MESSINA (ITALPRESS) – È stata fatta brillare dagli artificieri la valigia sospetta rinvenuta stamane sotto il cavalcavia di via Don Blasco, a Messina, che aveva fatto scattare un allarme bomba e la chiusura temporanea dell’area. L’esplosione controllata ha confermato l’assenza di fili elettrici o materiali riconducibili a un ordigno.

Per consentire le operazioni, erano stati interrotti sia la circolazione ferroviaria nel tratto adiacente sia il traffico su via Don Blasco, poi ripristinati al termine degli accertamenti. Sul posto la Polfer con il dirigente Francesco Benedetto e le Volanti guidate dal dirigente Francesco Cipriano.

-Foto xr6/Italpress-

(ITALPRESS).