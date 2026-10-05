Allagamenti orto Pasqualello, acquisita relazione tecnica: "Collaudi nei tempi"

La relazione contiene elementi ulteriori che l'amministrazione comunale prenderà in considerazione

Gela. Una relazione tecnica di circa cinquanta pagine contiene dati e ricostruzioni tecniche rispetto a quanto accaduto, settimane fa, nell'area dell'orto Pasqualello, con gli allagamenti e il flusso di acqua piovana e detriti arrivato su un tratto del lungomare Federico II di Svevia. I tecnici comunali se ne sono occupati e in giornata è stata acquisita anche dall'amministrazione comunale. L'ha citata l'assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio, chiamato a dare risposta all'interrogazione sul tema presentata dal consigliere di "Controcorrente" Paolo Cafa'. Di Dio, oltre a richiamare il quantitativo notevole e l'intensità delle piogge di quel giorno, ha sottolineato che i collaudi dell'opera sono in essere "e siamo nei tempi previsti". L'esigenza di mutare in parte l'originario progetto è stata indicata proprio da Cafa'. La relazione contiene elementi ulteriori che l'amministrazione comunale prenderà in considerazione. Di Dio ha parlato degli interventi intanto attivati nell'area, compresi quelli sui sistemi di deflusso delle acque piovane. Attualmente, il riqualificato orto Pasqualello è chiuso al pubblico, proprio per gli interventi di manutenzione. I danni sono assai limitati ma l'esigenza è di prevenire situazioni come quella che ha generato il flusso di acqua e fango abbattutosi sul lungomare.