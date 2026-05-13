Allaccio elettrico abusivo nelle palazzine popolari, due coniugi assolti

Un altro coinvolto, in un procedimento parallelo, aveva riferito di essersene occupato personalmente

Gela. Un allaccio abusivo alla rete elettrica, nelle palazzine popolari a Scavone, ha portato a verifiche su diversi residenti. Due di loro, una coppia di coniugi, sono stati assolti, al termine del giudizio abbreviato a loro carico. La decisione è stata adottata dal giudice Francesca Pulvirenti. Il rito alternativo è stato chiesto e ottenuto dal legale di difesa, l'avvocato Salvo Macrì. Il difensore ha insistito sull'assenza di elementi certi per legare i due imputati all'allaccio non in regola, trattandosi di immobili dove risiedono diverse famiglie. Un altro coinvolto, in un procedimento parallelo, aveva riferito di essersene occupato personalmente. Aspetti che hanno indotto il giudice a emettere una decisione favorevole ai coniugi.