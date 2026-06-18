Quotidiano di Gela

Allacci idrici abusivi nelle palazzine Iacp, quattro assolti

La segnalazione iniziale era arrivata dagli operatori di Caltaqua, azienda che però non si è costituita parte civile nel procedimento

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
18 giugno 2026 19:31
Allacci idrici abusivi nelle palazzine Iacp, quattro assolti - Le palazzine Iacp di via Osorno
Le palazzine Iacp di via Osorno
Gela
Cronaca
Condividi

Gela. Al termine del dibattimento non sono stati individuati elementi certi per ritenere che fossero loro i responsabili di allacci abusivi alla rete idrica, scoperti nel corso di controlli condotti nelle palazzine popolari dello Iacp, in via Osorno, a Scavone. Quattro imputati, tutti residenti in quegli alloggi, sono stati assolti, con decisione emessa dal giudice Francesca Pulvirenti. La procura ha invece concluso per la condanna. Le difese, con gli avvocati Rocco Cutini, Salvo Macrì, Francesco Minardi e Carmelo Tuccio, nelle loro esposizioni finali, hanno ribadito la mancata evidenza di un nesso diretto tra gli imputati e il sistema attivato per captare l'acqua senza pagarla. La segnalazione iniziale era arrivata dagli operatori di Caltaqua, azienda che però non si è costituita parte civile nel procedimento.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela