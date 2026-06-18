Allacci idrici abusivi nelle palazzine Iacp, quattro assolti

La segnalazione iniziale era arrivata dagli operatori di Caltaqua, azienda che però non si è costituita parte civile nel procedimento

Gela. Al termine del dibattimento non sono stati individuati elementi certi per ritenere che fossero loro i responsabili di allacci abusivi alla rete idrica, scoperti nel corso di controlli condotti nelle palazzine popolari dello Iacp, in via Osorno, a Scavone. Quattro imputati, tutti residenti in quegli alloggi, sono stati assolti, con decisione emessa dal giudice Francesca Pulvirenti. La procura ha invece concluso per la condanna. Le difese, con gli avvocati Rocco Cutini, Salvo Macrì, Francesco Minardi e Carmelo Tuccio, nelle loro esposizioni finali, hanno ribadito la mancata evidenza di un nesso diretto tra gli imputati e il sistema attivato per captare l'acqua senza pagarla. La segnalazione iniziale era arrivata dagli operatori di Caltaqua, azienda che però non si è costituita parte civile nel procedimento.