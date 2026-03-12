Alla "Romagnoli" donate due tele per l'ospedale

Gli studenti gelesi passano dalle parole ai fatti e ancora una volta si schierano dalla parte dell’ospedale Vittorio Emanuele della città, più volte oggetto di gravi carenze.

Gela. Un gesto simbolico che unisce arte, sensibilità e attenzione verso uno dei momenti più importanti della vita: la nascita. L’istituto comprensivo Romagnoli- Solito, retto da Gianfranco Mancuso, ha donato due tele raffiguranti la maternità, realizzate dalla professoressa Garziano, destinate al reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale.

Le opere saranno collocate all’interno dell’unità operativa per contribuire a rendere l’ambiente ospedaliero ancora più accogliente e umano per le future mamme e per le famiglie che vivono l’esperienza della nascita.Alla cerimonia di consegna hanno partecipato diverse figure istituzionali e sanitarie.

Il direttore sanitario dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia ha ufficialmente le opere che saranno posizione all’interno del reparto. All’evento hanno partecipato anche gli assessori Di Cristina, con delega all’Istruzione, e Franzone, assessore alla Sanità, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni verso iniziative che coniugano cultura, arte e salute.

Le opere intendono offrire un messaggio di serenità e di vicinanza a tutte le donne che si preparano ad affrontare il percorso della gravidanza e del parto.