"Alla ricerca del Manfrino", archeo-trekking e musica a Manfria

Gela. Nell’ambito dell’estate gelese, la frazione di Manfria sarà la sede di un evento storico-naturalistico che mira a valorizzare la tradizione dei luoghi, susseguitasi per millenni. "Alla ricerca del Manfrino" è un'iniziativa, fissata per il 13 settembre dalle ore 18, che sarà divisa in due parti. La prima quella prettamente storica caratterizzata da un percorso di Archeo-Trekking fatto a piedi con una guida che spiegherà l’importanza dei luoghi e la loro storia. La frazione, infatti, è incastonata nei luoghi un parco archeologico variegato di notevole importanza che farà denotare ai partecipanti le tracce di un percorso che inizia circa 2.200 anni fa con i Sicani, primi abitanti della frazione, per poi proseguire con i Siculi che hanno lasciato tracce nella visibile necropoli di bellezza rara ed infine nel 600 a.C. i Greci utilizzarono la montagna detta Latomia prospicente il Mediterraneo per tagliare dei blocchi calcarei per la costruzione dell’antica Gela. Negli anni la storia è continuata vista l’importante posizione sul mare con la torre di Manfria così ribattezzata perché simbolo della stessa frazione. Rappresenta una delle tante torri di avvistamento sparse per la Sicilia costruite su indicazione dell'architetto fiorentino Camillo Camilliani e sembra che sia tra le più grandi. E' infatti alta circa 15 metri con una base di circa 12,50 metri. La sua costruzione fu ordinata dal viceré Giovanni De Vega nel 1549 per poi essere completata nel 1578. Oggi la torre è privata in seguito a una vendita voluta dall’amministrazione comunale precedente con voto palese in consiglio comunale. Il percorso finisce con la visita alla pedata impressa nella roccia dal gigante Manfrino. La seconda parte dell’evento sarà prettamente ludica e vedrà la partecipazione del noto violinista Marco Di Menza che allieterà la serata. La partecipazione è collegata a una comunicazione obbligatoria che potrà essere effettuata ai numeri, 3473047134-328046690 (email [email protected]). Naturalmente occorrerà presentarsi con abbigliamento adeguato al Trekking. La manifestazione è stata organizzata dalle associazioni “Comitato Permanente per lo Sviluppo di Manfria” e “Geloi, quest'ultima già impegnata nell’organizzazione del Palio di Maria SS. Alemanna. Importante l’impegno del sindaco Terenziano Di Stefano e degli assessori Romina Morselli e Simone Morgana, interessati a unire storia, cultura e partecipazione per la frazione di Manfria.