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Alex Marquez vince la gara Sprint in Catalogna, Bezzecchi nono

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Alex Marquez vince la gara sprint del Gran Premio di Catalogna, sul circuito di Barcellona, sesto appuntamento della stagione di MotoGp. Il padrone di casa precede il...

A cura di Redazione Redazione
16 maggio 2026 13:35
Alex Marquez vince la gara Sprint in Catalogna, Bezzecchi nono -
Italia
Italpress
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BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Alex Marquez vince la gara sprint del Gran Premio di Catalogna, sul circuito di Barcellona, sesto appuntamento della stagione di MotoGp. Il padrone di casa precede il poleman Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio. Quarto Raul Fernandez, davanti a Johann Zarco e Pecco Bagnaia. Settimo Fabio Morbidelli, con Ai Ogura ottavo. Nono Marco Bezzecchi, che resta leader della classifica piloti in virtù della caduta di Jorge Martin.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

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