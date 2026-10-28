LE DICHIARAZIONI Alessandro Cangemi: “Lo Bianco? Ci sentiamo ogni giorno”

Ospite a Bar Sport, l’ex centrocampista del Gela Alessandro Cangemi ha ripercorso con la nostra redazione le gioie della passata stagione.

Gela. Otto presenze, tre gol e un avvio stagionale da sogno per Alessandro Cangemi, oggi in forza al Giulianova. Un vero e proprio rimpianto per il Gela e per i tifosi biancazzurri, che tante volte negli ultimi mesi hanno invocato il suo nome con la speranza di rivederlo giganteggiare presto al Vincenzo Presti. L’anno scorso autore di quattro reti, il centrocampista palermitano sta vivendo un ottimo periodo di forma, e le due reti da sei punti negli ultimi due impegni del club abruzzese ne sono la conferma.

Ospite a Bar Sport, Cangemi ha dato vita a un nostalgico momento Amarcord nel ricordo della passata stagione, impreziosita da tante domeniche da sogno ma condizionata anche da troppi episodi extra campo che hanno fortemente compromesso un’annata potenzialmente straordinaria.

“Lo scorso anno era stata costruita una squadra composta principalmente da uomini veri, in quelle situazioni siamo rimasti compatti e abbiamo salvato la categoria regalando anche parecchie soddisfazioni ai tifosi. L’unico rammarico è legato ai problemi societari - ricorda Cangemi -. Lo Bianco? Mi chiama ogni giorno, siamo rimasti in ottimi rapporti e ci sentiamo anche per questioni extra calcistiche”.