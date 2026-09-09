Alcaraz si arrende a Shelton nei quarti dello Us Open, avanti Tiafoe

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Alle 4 del mattino di New York, Carlos Alcaraz alza bandiera bianca. Finisce ai quarti la corsa agli Us Open dello spagnolo, campione in carica e al rientro quattr...

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Alle 4 del mattino di New York, Carlos Alcaraz alza bandiera bianca. Finisce ai quarti la corsa agli Us Open dello spagnolo, campione in carica e al rientro quattro mesi dopo l'infortunio al braccio destro, che cede a Ben Shelton al tie-break del quinto set dopo quattro ore e 28 minuti di gioco: 6-7(5) 6-1 6-3 1-6 7-6(8) il punteggio in favore dell'americano, che ha la meglio nel testa a testa finale con il numero tre del mondo. Qualche problema di stomaco e polso dolorante tra quarto e quinto set per Alcaraz, che torna a perdere una partita Slam al quinto set dopo oltre quattro anni: lo score era di 15 vittorie e 1 sola sconfitta, rimediata contro Matteo Berrettini all'Australian Open 2026. "Grazie a tutto il pubblico per essere rimasto, è una grande vittoria per me e per tutti gli Stati Uniti. Sono grato a tutto il mio team e a tutta la mia famiglia per avermi seguito e supportato", le parole, nell'intervista in campo, di Shelton, che avanza in semifinale, dove se la vedrà con Frances Tiafoe in un caldissimo derby a stelle e strisce.

Rimonta clamorosa dello statunitense, che recupera due set e un break di svantaggio al connazionale Alex Michelsen per poi spuntarla al super tie-break. Sotto 7-5 6-3 5-4, la testa di serie numero 11 si salva e si prende un posto in semifinale avendo la meglio con il punteggio di 5-7 3-6 7-5 6-3 7-6(6) in quattro ore e 41 minuti di gioco. Bruciante sconfitta per Michelsen, che nel 2026 negli Slam ha sempre perso al quinto set. Terza semifinale a Flushing Meadows per Tiafoe, che eguaglia i migliori risultati del 2022 e del 2024.

Al femminile sarà Jessica Pegula l'avversaria in semifinale di Aryna Sabalenka. La statunitense vince in rimonta il derby con Emma Navarro e resta in gioco per la corsa al numero uno Wta: 3-6 6-4 6-3, in due ore e 22 minuti in campo, il punteggio che spedisce Pegula in semifinale contro Sabalenka, uscita indenne nel tardo pomeriggio di martedì dal rispettivo quarto con la campionessa in carica di Wimbledon Linda Noskova.

Dopo oltre tre ore di battaglia Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano per la prima volta insieme un posto ai quarti di finale a New York. Negli ottavi gli azzurri rimontano 4-6 7-6(5) 7-6(8) Austin Krajicek e Nikola Mektic che erano avanti 5-2 al tie-break del secondo set e di un break all'inizio del terzo. Nella notte italiana, nell'ultimo match in programma sull'Arthur Ashe, il secondo della sessione serale, torneranno in campo contro Christian Harrison e Neal Skupski.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).