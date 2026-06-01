Albani Roccella, dopo la pulizia condotta dai volontari ancora rifiuti abbandonati

Di nuovo rifiuti abbandonati

Gela. Nel fine settimana appena trascorso, il comitato dell'Area urbana 8 ha organizzato il secondo evento dedicato alla pulizia delle aree di Settefarine e Albani-Roccella, coinvolgendo numerosi cittadini, volontari e giovani che hanno scelto di dedicare il proprio tempo alla cura degli spazi comuni. Durante le attività sono stati raccolti rifiuti, ripristinate diverse aree e realizzati piccoli interventi di riqualificazione. Con grande amarezza, però, già ieri, i componenti del comitato hanno constatato la presenza di nuovi abbandoni di rifiuti nelle stesse zone appena ripulite. Un gesto che mortifica il lavoro svolto e che rischia di scoraggiare chi, con spirito civico, si impegna quotidianamente per migliorare la città. "Nonostante la delusione, il nostro impegno non verrà meno. Continueremo a promuovere iniziative di sensibilizzazione e di tutela del territorio, convinti che il coinvolgimento della cittadinanza, soprattutto dei più giovani, rappresenti uno strumento fondamentale per costruire una comunità più responsabile e attenta al bene comune. Riteniamo tuttavia indispensabile un maggiore supporto da parte dell’amministrazione comunale, attraverso un rafforzamento dei controlli nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e l’installazione di sistemi di videosorveglianza che possano fungere da deterrente e consentire l’individuazione dei responsabili", fanno sapere.