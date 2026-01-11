Alario: "Ugl sempre pronta a schierarsi per rilanciare sanità ma no a strumentalizzazioni"

"Abbiamo voluto sottolineare che servono risorse e che la Regione dovrà farsi carico di scelte precise che non facciano arretrare ancora di più le nostre strutture e i presidi", dice il segretario Ugl

Gela. “Come abbiamo già spiegato, l'Ugl sarà sempre pronta a sostenere ogni sforzo istituzionale per avere più risorse destinate alla sanità del territorio ma non siamo legati a nessuna azione politica né a partiti”. Il segretario Ugl Caltanissetta Andrea Alario tiene a sottolinearlo, a seguito di recenti accostamenti tra le dichiarazioni provenienti dal sindacato e critiche rivolte ad Asp da esponenti di partito e da altre organizzazioni sindacali. “Non abbiamo mai puntato il dito verso il management – aggiunge Alario – non è una questo che può risolvere le gravi deficitarietà di tutto il sistema sanitario provinciale. Abbiamo invece voluto sottolineare che servono risorse e che la Regione dovrà farsi carico di scelte precise che non facciano arretrare ancora di più le nostre strutture e i presidi. Per l'Ugl, l'unico interesse è quello della tutela del diritto alla salute. Non siamo interessati a vicende politiche o a strumentalizzazioni. Anzi, se la Regione non dovesse dare riscontri utili, saremo al fianco del management di Asp, nel rivendicare i diritti di un intero territorio”.