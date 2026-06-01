Alario, "su inchiesta Timpazzo fiducia negli inquirenti e assicurare tutela lavoratori"

I pm della Dda di Caltanissetta e i carabinieri ipotizzano un presunto traffico illecito di rifiuti

Gela. "Siamo certi che la magistratura e le forze dell'ordine stanno conducendo un'accurata attività investigativa sul ciclo rifiuti nel sito di conferimento di Timpazzo, a Gela". Il segretario Ugl Caltanissetta Andrea Alario guarda con molta attenzione le evoluzioni che stanno riguardando la discarica in territorio gelese. I pm della Dda di Caltanissetta e i carabinieri ipotizzano un presunto traffico illecito di rifiuti. "Non entro nel merito dell'inchiesta, non avendo una conoscenza degli atti e non avendone competenza - aggiunge Alario - come sindacato seguiremo ogni sviluppo. Una cosa è certa, saremo in prima fila per sostenere la legalità e garantire i lavoratori impiegati nel sito di conferimento e nel servizio di raccolta rifiuti in tutti i Comuni sotto gestione della società Srr4. Sono servizi fondamentali che dovranno andare avanti, con l'impegno di tutti gli operatori impegnati".