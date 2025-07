Alario: "Bene l'appello a tutte le forze sui tagli ospedalieri, Ugl contro ridimensionamento"

Il segretario confederale Ugl Andrea Alario, già durante il suo intervento nel corso del tavolo permanente per la sanità ha ribadito che i tagli non sono ammissibili

Gela. "La mobilitazione per l'ospedale "Vittorio Emanuele" sia di tutta la città, senza distinzione di sigle o di bandiere di partito. Accogliamo l'appello in vista della riunione del consiglio comunale di Gela, convocata martedì davanti all'Ars". Il segretario confederale Ugl Andrea Alario, già durante il suo intervento nel corso del tavolo permanente per la sanità ha ribadito che i tagli non sono ammissibili. "Per l'Ugl, rispetto ai temi che concernono la vita dei cittadini non possono esserci differenze - continua - siamo impegnati contro ogni riduzione dei posti letto, a Gela e negli altri nosocomi dell'area sud della provincia di Caltanissetta. Serve invece un potenziamento. La politica ha preso posizioni precise. Confidiamo che si traducano nella salvaguardia di tutti i posti letto. Il sindaco di Gela Di Stefano ha lanciato un appello a tutte le forze, senza differenze di schieramento, per difendere il nosocomio "Vittorio Emanuele", l'Ugl ribadisce che i tagli danneggiano i cittadini e non si possono accettare".