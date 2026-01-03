Quotidiano di Gela

Alario: "A Gela e sul territorio vertenze aperte: creare alternative vere e realizzare le incompiute"

Dall'area di crisi di Gela alla viabilità interna e ancora i servizi e l'esigenza di creare alternative alla desertificazione economica e allo spopolamento: sono solo alcuni punti posti

03 gennaio 2026
Gela. “Le vertenze aperte sul territorio rimangono tutte da affrontare, anche in questo nuovo anno”. Il segretario confederale Ugl Andrea Alario rilancia nuovamente i tanti temi irrisolti per lo sviluppo e per l'occupazione. “Sia nell'area sud della provincia di Caltanissetta sia in quella a nord – spiega – sarà necessario che le istituzioni e le parti sociali riprendano un dialogo, che non sempre è stato costante. Questo territorio ha bisogno di risposte concrete e di interventi strutturali”. Dall'area di crisi di Gela alla viabilità interna e ancora i servizi e l'esigenza di creare alternative alla desertificazione economica e allo spopolamento: sono solo alcuni punti posti. “Troppi giovani di questo territorio sono ancora oggi costretti a lasciare le loro famiglie, sia per ragioni di studio sia per questioni occupazionali – dice ancora Alario – scontiamo tanti vulnus che ci portiamo dietro da decenni. Le attività commerciali chiudono e nelle aree industriali non si intravedono alternative praticabili”. Il segretario Ugl tocca i temi che fanno spesso discutere. “A Gela, occorre una pianificazione generale che metta le basi per un'economia non solo industriale: dal turismo, all'archeologia e fino a un piano spiagge che consenta di investire, senza dimenticare il porto rifugio che va reso fruibile e in questo 2026 spingeremo per vedere finalmente l'inizio dei lavori. La nuova tangenziale, da sola, non basta. Dobbiamo essere in grado - continua - di concentrare fondi pubblici per assi viari che consentano di chiudere l'iter dell'eterna Gela-Siracusa e che al contempo colleghino l'area industriale e la direttrice stradale verso l'aeroporto di Comiso. Anche la Gela-Catania necessita di risposte vere. Allo stesso tempo, non perderemo di vista la viabilità interna della provincia e le infrastrutture che vanno efficientate. Anche per questa ragione, abbiamo chiesto da tempo un incontro con il presidente della Provincia”. L'Ugl si rivolge alle istituzioni locali e alla politica. “Non c'è tempo da perdere – conclude Alario – la vertenza è di un intero territorio”.

