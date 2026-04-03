Al via la pulizia straordinaria del litorale di Mondello: rimozione della posidonia

PALERMO (ITALPRESS) – Sono scattate all’alba di questa mattina le operazioni di pulizia, rimozione e spazzamento del litorale di Mondello, colpito da un massiccio spiaggiamento di posidonia. L’intervento, coordinato dall’Assessorato all’Ambiente, è reso p

PALERMO (ITALPRESS) – Sono scattate all’alba di questa mattina le operazioni di pulizia, rimozione e spazzamento del litorale di Mondello, colpito da un massiccio spiaggiamento di posidonia. L’intervento, coordinato dall’Assessorato all’Ambiente, è reso possibile dall’attuazione dell’autorizzazione regionale n. 77 del 10 marzo 2026. Il piano d’azione prevede: La raccolta della posidonia accumulata sui marciapiedi del lungomare “Ferruccio Barbera” per l’invio agli impianti di compostaggio con la pulizia straordinaria di viali e marciapiedi; mentre l’intervento per il trattamento della posidonia spiaggiata sul bagnasciuga terrà conto della circolare pubblicata ieri dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e per questo motivo sarà trattata successivamente.

Per l’operazione, la Rap ha mobilitato una task force composta da un bobcat, una motrice con cassone scarrabile e diversi autocarri leggeri impegnati a rimuovere rapidamente gli accumuli lungo la costa.

“L’obiettivo è restituire il decoro del belvedere entro la domenica di Pasqua”, ha dichiarato l‘Assessore all’Ambiente Pietro Alongi. “Vogliamo garantire la piena fruibilità del litorale ai turisti e ai numerosi visitatori attesi per le festività pasquali, assicurando una cartolina degna della nostra città. “Nei prossimi giorni, si interverrà – continua l’assessore – anche per rimuovere la posidonia accumulata a Piazza Beccadelli su Sferracavallo”.

-Foto ufficio stampa Comune di Palermo-

(ITALPRESS).