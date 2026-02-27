Al via la 92ª Stagione Concertistica dell’Associazione Amici della Musica “Giuseppe Navarra”

La direzione artistica è affidata ai maestri Salvatore Gorgone e Coralia Camuti, mentre la presidenza dell’associazione è guidata da Crocifisso Ragona.

Gela. Torna a Gela uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’anno: la 92ª Stagione Concertistica 2026 promossa dall’Associazione Amici della Musica “Giuseppe Navarra”. Un cartellone ricco e variegato che animerà l’Auditorium Mura Federiciane, presso Santa Maria di Gesù, con cinque appuntamenti in programma ogni domenica di marzo alle ore 19.15.

La storica associazione gelese, con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana – Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo – e del Comune di Gela, rinnova così il proprio impegno nella diffusione della musica classica e nella valorizzazione dei giovani talenti.

Si parte domenica 1 marzo con il concerto del duo formato da Avila Cristian Davide al clarinetto e Angelo Vaccarello al pianoforte, un incontro tra fiati e tastiera che promette un repertorio raffinato e coinvolgente.

Domenica 8 marzo sarà la volta del Quartetto Bellini del Conservatorio di Caltanissetta, composto da Sofia Salomone, Lavinia Neri, Mattia Tuttolomondo e Simone Di Maria. Un ensemble giovane ma già affermato, pronto a conquistare il pubblico con l’intensità e l’armonia della musica da camera.

Il 15 marzo spazio al recital del pianista Emanuele Pino, protagonista di una serata dedicata al grande repertorio pianistico, mentre il 22 marzo salirà sul palco il chitarrista Massimiliano Cona per un recital che metterà in luce le potenzialità espressive dello strumento a corde.

A chiudere la stagione, domenica 29 marzo, sarà il pianista Andrea Cannata con un recital che suggellerà un mese interamente dedicato alla musica di qualità.

La direzione artistica è affidata ai maestri Salvatore Gorgone e Coralia Camuti, mentre la presidenza dell’associazione è guidata da Crocifisso Ragona.

La 92ª Stagione Concertistica si conferma così un punto di riferimento per la vita culturale della città, offrendo al pubblico gelese l’opportunità di vivere serate di grande musica in una cornice suggestiva come quella delle Mura Federiciane. Un invito aperto a tutti gli appassionati e a chi desidera avvicinarsi al mondo della musica colta, nel segno della tradizione e della qualità artistica.