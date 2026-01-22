Al via il bando per la seconda edizione di ERSU Festival, candidature dall’1 febbraio

L'ERSU di Palermo annuncia la selezione pubblica di iniziative artistico-culturali da includere nel programma della seconda edizione di ERSU Festival

PALERMO (ITALPRESS) – L’ERSU di Palermo annuncia la selezione pubblica di iniziative artistico-culturali da includere nel programma della seconda edizione di ERSU Festival, per l’Anno Accademico 2025/2026: un’iniziativa pensata per promuovere cultura, creatività e integrazione tra comunità universitaria e territorio, con l’obiettivo di offrire contenuti di alto valore artistico e formativo a studenti, studentesse e realtà culturali locali, offrendo spazi e strumenti della propria struttura per facilitare le iniziative proposte. L’Ente in base alla legge istitutiva, infatti, promuove e sostiene attività culturali destinate agli studenti della Sicilia occidentale iscritti presso le università, le accademie di belle arti e i conservatori di musica.

“Dopo il successo della prima edizione che ha visto la candidatura e la partecipazione di migliaia di studenti alle attività promosse dall’Ente – in collaborazione con i più importanti operatori del settore culturale in Sicilia – con la seconda edizione di ERSU Festival vogliamo offrire ancora una piattaforma dinamica per la creatività degli studenti e dei giovani artisti, valorizzando il ruolo della cultura come motore di crescita sociale e formativa – dichiara la presidente Margherita Rizza -. La seconda edizione conferma l’impegno dell’ERSU nel creare una rete insufflante tra mondo universitario e comunità locale, attraverso progetti che investono in qualità, accessibilità e sostenibilità. Invito tutti gli operatori culturali interessati a partecipare con proposte innovative, ben progettate e realistiche nel budget, capaci di generare un concreto impatto”.

L’avviso pubblicato al link https://ersupalermo.traspare.com/show_albo/204096?page=1 è rivolto agli operatori culturali regolarmente costituiti da almeno un anno e il progetto dovrà realizzarsi entro novembre 2026, con un contributo massimo di 10 mila euro. Le candidature dovranno essere inviate via PEC all’indirizzo [email protected] dall’1 febbraio 2026 al 28 febbraio 2026. Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio Cultura dell’ERSU Palermo (Tel. 0916545939 cell. 3398765366 [email protected]) o consultare la pagina ufficiale dell’ERSU all’avviso pubblico https://ersupalermo.traspare.com/show_albo/204096?page=1.

