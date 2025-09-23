Al via i lavori per la nuova condotta dell’acquedotto: da oggi interruzioni programmate

Per consentire i lavori è stata sospesa la fornitura idrica, che tornerà progressivamente dalle 10 di giovedì 25 settembre

Gela. Sono iniziati questa mattina, martedì 23 settembre, i lavori di collegamento del primo tratto della nuova condotta dell’acquedotto Gela-Aragona, diramazione per Caposoprano e Montelungo, realizzata da Siciliacque. Il progetto, del valore complessivo di 870 mila euro, interamente finanziato dal gestore idrico di sovrambito, prevede la sostituzione di circa 4 chilometri di condotta esistente nel territorio di Gela, dal serbatoio di San Leo fino a quello di Montelungo.

"Il primo chilometro, compreso tra via Betelgeuse e via Ambrica, sarà innestato nell’acquedotto tra oggi e domani, ed entrerà subito in funzione" ha dichiarato l'assesore all'emergenza idrica, Filippo Franzone. Per consentire l’intervento è stata necessaria la sospensione temporanea della condotta a partire dalle ore 8 di questa mattina.A spiegare i motivi della scelta è l’assessore Franzone. "Si tratta di un’interruzione programmata proprio nel tratto che negli ultimi 15 mesi ha registrato il maggior numero di guasti e rotture. "

Il ripristino delle normali forniture idriche a Gela avverrà progressivamente a partire dalle ore 10 di giovedì 25 settembre. I lavori proseguiranno poi a ottobre per il completamento degli ulteriori tre chilometri di condotta, da contrada Casuzze a via Betelgeuse, lungo la strada provinciale numero 8. Particolare attenzione sarà riservata ai lavori di attraversamento della SP8, che verranno eseguiti con tecnica “no dig”, cioè senza scavo, per ridurre al minimo i disagi alla circolazione e circoscrivere l’area di cantiere. La nuova condotta dovrebbe risolvere in maniera strutturale i problemi di approvvigionamento idrico di sovrambito che da anni penalizzano la città.