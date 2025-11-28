Al via i festeggiamenti per la Festa dell'Immacolata

Si partirà già stasera con il pellegrinaggio penitenziale e la celebrazione eucaristica, presieduta dal Vicario Generale della Diocesi.

Gela. Prenderanno il via oggi 28 novembre i festeggiamenti in onore di Maria Ss. Immacolata, venerata nella parrocchia di San Francesco d’Assisi di Gela, con l’inizio del tempo giubilare. Tutti coloro che si recheranno in pellegrinaggio da domani all’08 dicembre, nella Chiesa di San Francesco (che ha completato i suoi lavori di restauro interni ed esterni), potranno ricevere l’indulgenza plenaria giubilare secondo le solite condizioni stabilite dalla Santa Apostolica.

Il manifesto del solenne novenario si presenta anche quest’anno ricco di celebrazioni e appuntamenti.

Si partirà già stasera, giorno 28 novembre, con il pellegrinaggio penitenziale e la celebrazione eucaristica, presieduta dal Vicario Generale della Diocesi. Domani 29 novembre, inizierà la novena con la celebrazione del mattino alle ore 07.00 e della sera alle 18.30.

Da segnalare sono, in particolare, i vari giubilei che si susseguiranno nei vari giorni: delle famiglie, delle corali, operatori sanitari, studenti e insegnanti, ammalati, gente di mare, del mondo del volontariato. Inoltre lunedì 1 Dicembre si svolgerà la veglia d’Avvento, animata dai giovani della Città e altri appuntamenti serali. I festeggiamenti entreranno nel vivo già domenica 7 dicembre, vigilia della Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, con la celebrazione dei solenni Primi Vespri, alle ore 19.30, e culmineranno giorno 8 dicembre, con il solenne Pontificale delle ore 11.00 presieduto quest’anno da Mons. Giuseppe Sciacca, presidente emerito dell’ufficio del lavoro della Santa Sede, alla presenza delle autorità civili e militari e la solenne processione del venerato simulacro dell’Immacolata.

Il novenario, quest’anno, sarà predicato dai Piccoli Fratelli e Sorelle dell’Immacolata di Bagnara Calabra che svolgeranno, inoltre, insieme agli operatori pastorali parrocchiali, una missione popolare per le strade della Parrocchia del Centro storico.