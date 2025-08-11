Al via i festeggiamenti in onore di San Rocco

Come ogni anno, i festeggiamenti di San Rocco saranno un momento di fede, tradizione e condivisione, confermando il legame profondo tra la città di Gela e il Santo.

Gela. La città di Gela si veste a festa per celebrare San Rocco, il prossimo 16 agosto 2025.

La Parrocchia con il patrocinio del Comune di Gela, della Regione Sicilia e dell’ARS, ha predisposto un ricco programma religioso e civile che si snoderà nell’arco di otto giorni, dal 9 al 16 agosto, coinvolgendo l’intera comunità.

I festeggiamenti sono partiti sabato scorso con l’annuncio ufficiale scandito dagli spari di mortaio alle 18, seguito dalla celebrazione eucaristica con la vestizione dei nuovi Sanrocchini e il rinnovo delle promesse degli associati. La serata si è conclusa con il concerto del “Joyful Choir”. Il giorno clou sarà sabato 16 agosto, quando, dopo lo scampanio e il risveglio della città, alle ore 10:30 si terrà la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Mons. Gisana, seguita dalla tradizionale benedizione dei pani. Alle 19 la messa in onore di San Rocco aprirà la strada alla processione per le vie del quartiere, accompagnata dallo spettacolo pirotecnico e dall’estrazione della lotteria di San Rocco. Oltre alle celebrazioni religiose, non mancheranno momenti di intrattenimento, cultura e solidarietà, come la commedia brillante “A famiglia diffusa” dell’11 agosto e lo spettacolo “Notre Dame: una storia d’amore a Parigi” del 13 agosto.

Come ogni anno, i festeggiamenti di San Rocco saranno un momento di fede, tradizione e condivisione, confermando il legame profondo tra la città di Gela e il Santo