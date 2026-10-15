Al via da Palermo la Targa Florio Classica 2026, 200 auto e domani tappa a Trapani

PALERMO (ITALPRESS) - Si rinnova la grande festa a Palermo per la cerimonia di partenza della Targa Florio Classica 2026, appuntamento decisivo del Campionato Italiano Grandi Eventi e Ferrari Tribute...

PALERMO (ITALPRESS) - Si rinnova la grande festa a Palermo per la cerimonia di partenza della Targa Florio Classica 2026, appuntamento decisivo del Campionato Italiano Grandi Eventi e Ferrari Tribute to Targa Florio con 200 straordinarie vetture al via dalla scenografica piazza Piazza Verdi, davanti al teatro Massimo. A dare il benvenuto ai partecipanti e agli sportivi, il presidente dell'Automobile Club d'Italia Geronimo La Russa che, non solo sarà presente in tutte le fasi dell'evento sportivo e culturale, ma lo virà dal suo interno perchè sarà al volante di una Fiat 500 insieme a prestigiosi ospiti internazionali. Sono arrivati a Palermo per l'esclusiva occasione infatti, i componenti del Club dei fondatori della FIA, ovvero del Founding Member Star, comitato che riunisce i 13 club automobilistici nazionali pionieri, che il 20 giugno 1904 a Parigi hanno fondato l'AIACR (Association Internationale des Automobile Clubs Reconnus), l'organizzazione che nel 1946 è diventata la Fèdèration Internationale de l'Automobile, ovvero la FIA. Il parterre di ospiti internazionali scoprirà le meraviglie della Sicilia al volante delle generose Fiat 500 messe a disposizione dal partner "Terre di Canossa". A fare gli onori di casa il primo cittadino di Palermo, il professore Roberto Lagalla, e le autorità istituzionali civili e militari dell'isola.

Domani, venerdì 16 ottobre, la prima tappa di 304,79 km sarà nel Trapanese dove, si sta già concentrando l'attenzione degli appassionati, delle amministrazioni locali e delle associazioni di promozione del territorio, per accogliere ed acclamare i 200 equipaggi sulle loro splendide auto storiche e GT, veri e propri gioielli della tecnica ingegneristica e stilistica. Tra i marchi automobilistici più blasonati, Alfa Romeo, Aston Martin, Austin, Ferrari, Fiat, Jaguar, Lancia, Mercedes, Porsche.

Grande prestigio non solo di auto, ma anche di driver tra cui: Alessandro Alunni Bravi, Chief Business Affairs Officer Mclaren Racing, l'ingegnere Gabriele Tredozi, progettista di casa Minardi, Enrico Colombo, Direttore Generale di ACI Global Servizi, oltre agli assi della regolarità, come i campioni Moceri, e Di Pietra.

Tornando al percorso, la prima tappa attraverserà i comuni di Altofonte, Partinico, Alcamo e proseguiranno lungo la costa nord attraverso Castellammare, Custonaci, Erice, Trapani con le suggestive saline di Nubia e ancora Marsala, dove gli i concorrenti si ritroveranno per una preziosa sosta alle le storiche cantine Florio, dove la famiglia fondò uno dei più importanti stabilimenti per la vinificazione e commercializzazione delle uve provenienti da tutta la Sicilia. Dopo la sosta gli equipaggi andranno a Mazara del Vallo e Campobello di Mazara, considerato uno dei luoghi simbolo della disciplina della regolarità italiana. Una tradizione sportiva che affonda le proprie origini in una storia recente e caratteristica di Campobello grazie al suo ideatore, ovvero l'allora sindaco Nino Buffa che nel 1962, per festeggiare l'installazione del primo impianto di illuminazione pubblica nel paese, ebbe la brillante intuizione di organizzare una competizione automobilistica tutta notturna che si snodasse tra le vie cittadine richiamando migliaia di persone. Proprio a Campobello la locale Pro Loco, retta dall'imprenditore Mauro Cudia, donerà a ciascuno degli equipaggi dei doni con prodotti tipici del territorio. Altro momento dalla grande suggestione sarà certamente l'ingresso all'interno del Parco Archeologico di Selinunte, tra il blu del mare e le colonne di epoca ellenica. A Partanna si svolgerà invece la Power Stage Classic, l'avvincente prova spettacolo su tre rilevamenti cronometrici, allestita all'interno dell'abitato davanti al Castello Grifeo, antica fortezza araba del 1300, oggi sede tra l'altro del museo della preistoria. La Power Stage di grande richiamo per il pubblico, sarà integralmente trasmessa in differita su ACI Sport Tv, il canale televisivo dedicato all'automobilismo sui canali 228 di Sky, 52 di tivùsat ed on demand su acisport.tv. La prima tappa prevede lo svolgimento di 96 prove Cronometrate, 8 Prove di Media e 6 Controlli a Timbro. Al termine della tappa, gli equipaggi faranno rientro a Palermo. Sabato, la seconda tappa sul Grande Circuito delle Madonie. La competizione, che si svolge su strade aperte alla viabilità ordinaria, registra un'imponente organizzazione di uomini e mezzi, coordinati dal direttore di gara Marco Cascino. A supporto delle vetture in gara, vi saranno come sempre gli efficienti uomini e mezzi di ACI Global e Servizi. Tutte le informazioni sono come sempre disponibili sul sito www.targa-florio.it e www.acisport.it.

- Foto ufficio stampa Automobile Club d'Italia -

(ITALPRESS).