Al via da oggi la disinfestazione a tappeto in citta'

Per 19 giorni l’intera città sarà interessata da un’opera di disinfestazione adulticida

Gela. Partirà ufficialmente stanotte il servizio straordinario di disinfestazione, affidato alla società MECOGEST S.r.l. per conto del Comune di Gela, che per 19 giorni – da lunedì 16 giugno fino a giovedì 10 luglio – interesserà ogni quartiere della città. Si tratta di un ciclo di interventi adulticidi, finalizzati al contenimento delle zanzare adulte e altri insetti infestanti. Le operazioni saranno effettuate nelle ore notturne, dalle 02:00 alle 06:00, attraverso nebulizzazioni aeree effettuate da mezzi dotati di appositi cannoni spruzzatori. I trattamenti verranno condotti da personale qualificato, utilizzando insetticidi regolarmente approvati dal Ministero della Salute e impiegati nel pieno rispetto delle normative sulla sicurezza ambientale, per gli esseri umani e per gli animali domestici. Per permettere ai cittadini di organizzarsi al meglio, è stato predisposto un calendario dettagliato delle operazioni. Oltre alle pagine social ufficiali del Comune e al sito istituzionale, numerosi manifesti informativi sono stati dislocati in diversi punti strategici della città. La disinfestazione notturna sarà capillare e non lascerà scoperta alcuna zona. L’intervento mira a ridurre al minimo i disagi per i residenti e massimizzare l’efficacia della lotta agli insetti.

Si raccomanda alla cittadinanza di:

• Tenere chiuse porte e finestre durante le operazioni;

• Ritirare alimenti, biancheria e animali domestici da balconi e terrazze;

• Non sostare all’aperto durante gli interventi;

• Proteggere giochi e oggetti lasciati all’esterno;

• Evitare irrigazioni per almeno 24 ore nelle aree trattate.