Quotidiano di Gela

Al via a Shanghai la WorldSkills Competition, 1385 concorrenti da 68 paesi

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Ieri sera si è aperta a Shanghai la 48esima edizione della WorldSkills Competition, con 1.385 concorrenti provenienti da 68 Paesi e regioni impegnati in 64 prove d...

A cura di Redazione Redazione
23 settembre 2026 19:00
Al via a Shanghai la WorldSkills Competition, 1385 concorrenti da 68 paesi -
Italia
Italpress
Condividi

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Ieri sera si è aperta a Shanghai la 48esima edizione della WorldSkills Competition, con 1.385 concorrenti provenienti da 68 Paesi e regioni impegnati in 64 prove di abilità.

La Cina ha inviato 71 concorrenti, che parteciperanno a tutte le 64 prove suddivise in sei settori: trasporti e logistica, edilizia e relativa tecnologia, tecnologia della produzione e dell'ingegneria, dell'informazione e della comunicazione, arti creative e moda, e servizi sociali e alla persona.

Sul tema "Padroneggia le competenze, cambia il tuo futuro", la competizione riunisce giovani professionisti qualificati provenienti da tutto il mondo per mettere in mostra le competenze e condividere le proprie esperienze.

In parallelo alla competizione si terranno anche la WorldSkills Conference 2026 e la WorldSkills Shanghai 2026 Expo. Le gare si concluderanno il 27 settembre.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 23 settembre 2026

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela