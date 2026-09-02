Al Teatro Massimo di Palermo la musica incontra la solidarietà
Il prossimo 11 settembre, il Teatro Massimo di Palermo apre le porte della prova generale di Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni
PALERMO (ITALPRESS) – Il prossimo 11 settembre, il Teatro Massimo di Palermo apre le porte della prova generale di Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, uno dei capolavori del melodramma italiano, per sostenere Ail Palermo-Trapani, condividere insieme la bellezza della musica e trasformare ogni presenza in un gesto concreto di vicinanza. Sul podio salirà Gaetano D’Espinosa, con la regia di Marco Gandini e un nuovo allestimento firmato appositamente per il Teatro Massimo, con scene di Italo Grassi, costumi di Francesco Zito e luci di Marco Filibeck.
Un progetto visivo e musicale pensato per restituire tutta la forza espressiva di questa storia di passione, gelosia e onore ambientata in una Sicilia arcaica e bruciante. Il cast riunisce voci di primo piano della scena lirica internazionale. Sono ancora disponibili nella sede di Ail Palermo, in via Trabucco 180-Ospedale Cervello, i biglietti (da 20 a 80 euro) per partecipare a questo appuntamento e, attraverso una serata speciale, sostenere la ricerca scientifica e i servizi di assistenza dedicati ai pazienti con tumori del sangue e alle loro famiglie. Per informazioni e disponibilità: 091 6883145 e [email protected].
– foto di repertorio ufficio stampa Teatro Massimo di Palermo –
(ITALPRESS).
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Verificato il: 02 settembre 2026