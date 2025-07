Al Teatro Massimo di Palermo il gala Opera in Concerto e “Olimpo – Serata di Danza”

PALERMO (ITALPRESS) & L& del Teatro Massimo presenta due nuovi appuntamenti nella Sala Grande di Piazza Verdi. Il 28 giugno alle 21, il canto lirico, riconosciuto dall& come Patrimonio immateriale dell& sarà anc

PALERMO (ITALPRESS) – L’Estate del Teatro Massimo presenta due nuovi appuntamenti nella Sala Grande di Piazza Verdi. Il 28 giugno alle 21, il canto lirico, riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio immateriale dell’umanità, sarà ancora protagonista della serata di gala OPERA IN CONCERTO.

Sul podio dell’Orchestra del Teatro Massimo salirà il maestro Salvatore Percacciolo, direttore d’opera e sinfonico, nonché Kapellmeister del Nationaltheater di Mannheim. Le voci saranno quelle di due giovani talenti emergenti, già premiati nel panorama operistico nazionale: il soprano palermitano Ilaria Monteverdi, classe 2001, già componente della Cantoria del Teatro Massimo, diplomata al Conservatorio “A. Scarlatti”, pluripremiata a livello nazionale con il primo premio al Concorso Internazionale “Voci in Barcaccia” di Rai Radio 3, si è aggiudicata il primo premio e il premio speciale dell’orchestra al Teatro dell’Opera di Roma e il primo premio al Concorso Internazionale “Città di Brescia – Omaggio a Maria Callas” nel 2024; e il giovanissimo baritono Andrea Piazza, anch’egli palermitano, vincitore del premio “Paolo Silveri” al concorso “Nicolai Ghiaurov”, già apprezzato dal pubblico del Massimo per la sua recente interpretazione di Belcore nell’Elisir d’amore. Il programma del concerto spazierà da capolavori del classicismo mozartiano, con le grandi opere italiane su libretto di Lorenzo Da Ponte, al belcanto di Rossini e Donizetti, fino alle arie più celebri di Giuseppe Verdi. Biglietti: da 10 a 25 euro. Info: OPERA IN CONCERTO https://www.teatromassimo.it/event/opera-in-concerto-percacciolo/;

Il 29 giugno alle ore 21:00 in Sala Grande torna protagonista il Corpo di ballo della Fondazione diretto da Jean-Sébastien Colau con “Olimpo – Serata di Danza”. Saranno presentate tre nuove coreografie create dai tersicorei Lucia Ermetto, Marcello Carini e Alessandro Cascioli danzate su musiche registrate di Vivaldi, Bach, Händel, Mozart, Rameau, Landi, Schubert e Giordano. I tre momenti sono: Il simposio dei miti, ideazione, regia e coreografia di Marcello Carini, che partendo da Platone esplora i chiaroscuri dell’anima attraverso il dialogo tra apollineo e dionisiaco. Costumi di Marja Hoffmann. Luci di Vincenzo Traina. Elaborazione Tracce Audio Samuele Mollisi; – Donne, ideazione, regia e coreografia di Lucia Ermetto, un inno alle molteplici sfaccettature della personalità femminile, ispirato a una poesia di Alda Merini e interpretato da sette ballerine del Corpo di ballo del Teatro. Costumi Marja Hoffmann, Luci Vincenzo Traina, Elaborazione video Dario Castiglione; – infine Colui che scioglie, coreografia e drammaturgia di Alessandro Cascioli, incentrato sulle figure del seguito di Dioniso, in particolare il satiro, immortalato dalla celebre scultura del Satiro danzante ritrovata nel 1997 nel Canale di Sicilia. Aiuto scene e costumi Miriam Palmentino, luci Vincenzo Traina. Biglietti: da 10 a 25 euro.

-Foto Teatro Massimo-

