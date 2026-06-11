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Al Taormina Film Fest grande successo per “IO E FREDDIE” di Santocono

TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – Grande accoglienza a Taormina per la proiezione di IO E FREDDIE, il film di Francesco Santocono, in concorso per il Premio Arca Enel alla 72ª edizione del Taormina Film Fest. Applausi del pubblico per una storia intensa in

A cura di Redazione Redazione
11 giugno 2026 21:23
Al Taormina Film Fest grande successo per “IO E FREDDIE” di Santocono -
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TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – Grande accoglienza a Taormina per la proiezione di IO E FREDDIE, il film di Francesco Santocono, in concorso per il Premio Arca Enel alla 72ª edizione del Taormina Film Fest. Applausi del pubblico per una storia intensa interpretata da Alessandro Haber, Stella Egitto, Gabriele Vitale e Luca Villaggio.

Prima della proiezione, il regista Francesco Santocono ha condiviso con la platea le motivazioni e il percorso creativo che hanno portato alla realizzazione del film, presentando alcuni dei protagonisti presenti in sala, tra cui Luca Villaggio, Marco Spampinato e Cosimo Pedicone.

-Foto ufficio stampa Taormina Film Fest-
(ITALPRESS).

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Verificato il: 11 giugno 2026

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