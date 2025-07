Al maestro Fiasconaro il Taobuk Awards per “aver portato l’eccellenza siciliana nel mondo”

TAORMINA (ITALPRESS) & C’è anche il maestro Nicola Fiasconaro, fondatore insieme ai fratelli Fausto e Martino, dell’azienda con sede a Castelbuono in provincia di Palermo nota nel mondo per la produzione di alta qualità di panettoni e colombe pasqua

TAORMINA (ITALPRESS) – C’è anche il maestro Nicola Fiasconaro, fondatore insieme ai fratelli Fausto e Martino, dell’azienda con sede a Castelbuono in provincia di Palermo nota nel mondo per la produzione di alta qualità di panettoni e colombe pasquali, ad avere ricevuto a Taormina nell’ambito di Taobuk il prestigioso riconoscimento delTaobuk Awards. Chiara la motivazione del premio che è stato consegnato da Antonella Ferrara a Nicola Fiasconaro: “Maestro dell’arte dolciaria per aver portato l’eccellenza siciliana nel mondo. Un esempio di visione, gusto e autenticità”.

– Foto Ufficio stampa Taobuk –

(ITALPRESS)