"Agone del congiuntivo", una 6° edizione all’insegna dell’innovazione

Quest’anno, per la prima volta, la competizione si svolgerà in forma digitale .

Gela. Sarà un Agone del congiuntivo diverso da tutti quelli precedenti quello che si terrà quest’anno. Per la prima volta, infatti, la competizione si svolgerà sotto forma di prova digitale, un’innovazione significativa che unisce la cura per la lingua italiana alle potenzialità delle nuove tecnologie.

Nato nel 2013 da un’idea della maestra Rosalba Occhipinti, l’Agone del congiuntivo giunge quest’anno alla sesta edizione, confermandosi un appuntamento ormai consolidato nel panorama delle iniziative didattiche dedicate alla grammatica e alla valorizzazione delle competenze linguistiche degli studenti.

La presentazione ufficiale del progetto si è svolta ieri pomeriggio nel plesso Capuana, alla presenza della delegazione che avrà il compito di decretare il vincitore dell’edizione 2026. Durante l’incontro sono state illustrate le modalità di svolgimento della prova digitale e le finalità educative dell’iniziativa, che punta a rendere lo studio della grammatica più coinvolgente e immediato.

Tra i presenti anche Carmelo Guastella, alla guida della commissione fin dalla prima edizione del 2013, che ha sottolineato l’importanza di rinnovare il format del concorso pur mantenendo saldo il suo impianto culturale. «L’uso del digitale – ha spiegato – non sostituisce lo studio della lingua, ma lo supporta, offrendo agli studenti strumenti più vicini alla loro quotidianità».

La sesta edizione dell’Agone del congiuntivo si preannuncia dunque come un’edizione speciale, capace di guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici, nel segno dell’innovazione didattica e dell’amore per la lingua italiana.