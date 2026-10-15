Agli "Stati generali dell'istruzione" la scuola "Quasimodo" si distingue: il ministro Valditara nello stand

Gli studenti hanno mostrato ai visitatori quanto realizzato nei laboratori

Gela. Ai Cantieri Culturali alla Zisa, in occasione di “La Sicilia fa Scuola–Stati Generali dell’Istruzione”, l’Istituto Comprensivo “Salvatore Quasimodo” si è distinto con uno stand espositivo dedicato all’innovazione, coordinato dalla prof.ssa Mariangela Curatolo. Ha espresso notevole soddisfazione anche il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che ha visitato lo stand della scuola gelese.

Gli studenti hanno mostrato ai visitatori quanto realizzato nei laboratori: con i LittleBits hanno programmato gli inni d’Italia e di Spagna; i robot Root hanno tracciato scritte per celebrare gli Erasmus Days e la Europe Code Week. Le ballerine costruite con Lego WeDo hanno danzato sulle note dei violini di Alice Trainito e Simone Coccomini, unendo robotica e musica in un momento suggestivo. Con i micro bit i ragazzi hanno fatto comparire i nomi di importanti città italiane su una carta geografica; i visori di realtà virtuale hanno permesso di esplorare gli ambienti della Quasimodo. Il Merge Cube ha fatto conoscere in realtà aumentata il patrimonio artistico e naturalistico gelese, mentre un podcast ha raccontato progetti e attività dell’Istituto. A rappresentare la scuola sono stati quindici alunni: Lorenzo Barone, Athena Cassarà, Simone Coccomini, Gaia Famao, Leyla Fame, Ernesto Giarrizzo, Tommaso Paino, Gaetano Pingo, Miriam Russello, Ginevra Russello, Tommaso Scicolone, Rocco Semplice, Gaia Smecca, Alice Trainito e Beatrice Trainito. Presenti, insieme alla prof.ssa Curatolo, la dirigente scolastica prof.ssa Silvestra Vinciguerra, la Dsga dott.ssa Luccia Ventura, i docenti, prof. Valter Micciché, prof.ssa Maria Grazia Piparo e la prof.ssa Sara Duchetta. Una giornata che segna simbolicamente l’avvio dell’orientamento alla Quasimodo: non soltanto scegliere la scuola del domani, ma scoprire oggi passioni e talenti. Perché il futuro comincia quando gli studenti diventano protagonisti di ciò che imparano.