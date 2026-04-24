Aggressione per rapinarlo, un uomo ferito: due giovani fuggiti

Sul posto, sono arrivati gli agenti di polizia del commissariato e un'ambulanza

Gela. Sono stati attimi di forte paura, nella zona di Molino a Vento, a pochi passi dal museo regionale. Un uomo è stato preso di mira da almeno due giovani, pare arrivati in sella a uno scooter. Lo avrebbero aggredito per portargli via una valigia che aveva con sé, facendolo finire a terra. Si sarebbero poi dileguati. Diversi residenti della zona e titolari di attività commerciali sono accorsi per prestare un aiuto all'uomo rapinato. Sul posto, sono arrivati gli agenti di polizia del commissariato e un'ambulanza, per le cure del caso all'uomo, che ha riportato escoriazioni causate dall'aggressione.